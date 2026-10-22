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FRANCE

OM : Bruno Genesio a fait une grosse victime avant le Sturm Graz

Par William Tertrin - 22 Oct 2026, 16:40
Bruno Genesio (OM) en conférence de presse

Avant le choc de Ligue Europa face au Sturm Graz, Bruno Genesio a sèchement recadré un journaliste de RMC Sport après une erreur sur les derniers résultats de l’OM.

La conférence de presse d’avant-match a été marquée par un échange piquant. À la veille d’affronter le Sturm Graz en Ligue Europa, Bruno Genesio n’a pas laissé passer une erreur d’un journaliste de RMC Sport au sujet des derniers résultats de l’Olympique de Marseille.

Alors que son interlocuteur évoquait les « deux dernières défaites en Ligue 1 » de l’OM, l’entraîneur a immédiatement rectifié : « Deux victoires, deux victoires ! » Une correction justifiée, puisque Marseille restait sur deux succès consécutifs contre Troyes (0-2) et Angers (2-5).

Mais le technicien ne s’est pas arrêté là. Sur le ton de la plaisanterie, il a lancé une pique à la rédaction de RMC Sport : « C’est un lapsus révélateur chez vous. Je sais que vous vous ravissez des défaites de Marseille à RMC. »

Une pique qui n’est pas passée inaperçue

Bruno Genesio a ensuite nuancé ses propos, précisant qu’il ne visait pas nécessairement le journaliste présent, mais plutôt certains de ses confrères. Il a finalement désamorcé la tension en assurant qu’il plaisantait et qu’il espérait que ses interlocuteurs apprécieraient la boutade.

L’atmosphère est rapidement redevenue plus légère grâce à un journaliste d’ICI Provence, qui a ouvert sa question par une formule bien sentie : « Ici, on se réjouit des victoires de l’OM. »

Une intervention qui a fait sourire l’entraîneur et permis de tourner la page de cet échange. Avant le rendez-vous européen contre Sturm Graz, Bruno Genesio aura donc marqué les esprits en conférence de presse, avec une sortie remarquée aux dépens de RMC Sport

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