L’OM a annoncé la prolongation et l’extension de son partenariat avec STATSports, une entreprise spécialisée dans le suivi et l’analyse des performances sportives.

L’OM renforce son dispositif autour de la préparation physique. Le club phocéen a officialisé ce mercredi la prolongation et l’extension de son partenariat avec STATSports, une entreprise spécialisée dans le suivi GPS et l’analyse des performances sportives.

STATSports, un partenaire déjà bien implanté à l’OM

Cette officialisation ne marque pas le début d’une nouvelle collaboration. Les technologies de STATSports étaient déjà utilisées par l’équipe professionnelle de l’OM, mais également au sein du centre de formation. L’entreprise devient désormais officiellement partenaire du club dans le cadre d’un accord qui prolonge cette relation existante. Spécialisée dans les dispositifs de suivi des performances, STATSports fournit des outils capables de mesurer précisément l’activité physique des joueurs pendant les entraînements et les séances de préparation.

Ces équipements GPS permettent notamment de recueillir des données sur les distances parcourues, les accélérations, les décélérations et les courses à haute intensité. Autant d’indicateurs qui aident le staff à mieux comprendre les efforts fournis par chaque joueur. L’intérêt de ces technologies est de donner au staff technique une vision plus détaillée de la charge de travail des Olympiens. Grâce aux données collectées, les préparateurs physiques peuvent disposer d’informations supplémentaires pour adapter les séances et mieux individualiser le suivi des joueurs.

Un investissement dans la continuité pour l’OM

Dans un calendrier où les exigences physiques varient selon les périodes et l’enchaînement des rencontres, ces outils constituent un soutien pour organiser le travail quotidien. Ils permettent notamment de comparer les efforts réalisés à l’entraînement et de suivre leur évolution au fil du temps. Ces données ne remplacent évidemment pas l’expertise du staff, mais elles apportent des éléments objectifs pour éclairer ses décisions. L’OM poursuit ainsi son utilisation des technologies de suivi dans sa préparation sportive.

Avec la prolongation et l’extension de cet accord, l’OM confirme la place accordée à l’analyse des performances dans son organisation. Le partenariat concerne un dispositif déjà utilisé auprès des professionnels et des jeunes du centre de formation, ce qui permet d’inscrire cette approche dans la continuité du travail mené au club. Les détails financiers et la durée exacte du nouvel accord n’ayant pas été communiqués dans les éléments disponibles, il est difficile d’en mesurer la portée économique. Sur le plan sportif, l’objectif reste néanmoins clair : mettre davantage de données à disposition des équipes pour accompagner la préparation physique des joueurs marseillais.