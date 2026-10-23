La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Désireux de faire revenir Simon Ngapandouetnbu (23 ans) en 2027, l’OM est confronté à l’intransigeance du Montpellier HSC, où il brille en Ligue 2 cette saison.

L’OM pourrait avoir identifié une piste pour renforcer son poste de gardien à l’été 2027. Formé au club, Simon Ngapandouetnbu réalise un début de saison convaincant avec Montpellier et attire de nouveau l’attention de son ancienne équipe.

Montpellier veut prolonger Ngapandouetnbu !

Parti de Marseille à l’été 2025, Ngapandouetnbu a trouvé dans l’Hérault un environnement favorable à sa progression. Longtemps cantonné à un rôle secondaire dans son club formateur, le gardien de 23 ans enchaîne désormais les titularisations et démontre qu’il peut s’imposer durablement à ce niveau. Ses performances en Ligue 2 n’ont pas tardé à attirer l’attention. Avec six clean sheets lors des neuf premières journées de championnat, le Camerounais s’est installé parmi les gardiens les plus en vue de la division. Des statistiques qui renforcent logiquement la volonté montpelliéraine de le conserver. Sur X, Mohamed Toubache-Ter a été clair concernant la position du club héraultais : « Simon Ngapandouetnbu est PAILLADIN & Montpellier désire le prolonger ! »

Le message est limpide : Montpellier ne souhaite pas voir son gardien quitter le projet sans avoir tenté de sécuriser son avenir. Sous contrat jusqu’en juin 2028 selon les informations publiées sur le dossier, Ngapandouetnbu représente un élément important pour le MHSC, qui nourrit des ambitions de remontée en Ligue 1. La situation sportive de Montpellier pourrait peser lourd dans les discussions. Si le club parvient à retrouver l’élite à l’issue de la saison, il disposerait d’un argument supplémentaire pour convaincre son gardien de poursuivre l’aventure.

Pour Ngapandouetnbu, la perspective d’évoluer en Ligue 1 avec un statut de titulaire serait évidemment un élément à prendre en compte. Le portier camerounais bénéficie actuellement de temps de jeu et de responsabilités, deux facteurs essentiels dans sa progression. Toubache-Ter estime ainsi que Montpellier aurait encore davantage la main sur ce dossier en cas de montée. Une prolongation permettrait au club de mieux maîtriser l’avenir de son gardien et de se protéger face à l’intérêt grandissant que ses performances pourraient susciter. Pour l’OM, la difficulté ne serait donc pas uniquement contractuelle. Marseille devrait également composer avec les ambitions sportives d’un club qui entend préserver ses meilleurs éléments.

L’OM freiné par ses moyens financiers ?

Un autre obstacle pourrait compliquer le scénario d’un retour au Vélodrome : la situation financière marseillaise. Alors qu’une clause de rachat ou un mécanisme de priorité a été évoqué lors du départ du joueur, son activation dépendrait des conditions exactes prévues dans l’accord entre les deux clubs. Mohamed Toubache-Ter a d’ailleurs insisté sur cet aspect : « Pour faire activer une clause de rachat, faut avoir l’argent pour… ce qui n’est pas le cas, actuellement. »

Cette déclaration invite à la prudence. Elle ne signifie pas nécessairement que l’OM a définitivement abandonné la piste, mais souligne que le club phocéen ne serait pas, à ce stade, en mesure de concrétiser facilement cette opération. Les modalités précises du mécanisme contractuel, son coût éventuel et les conditions de son application restent des éléments déterminants.

Une priorité de rachat ne signifie pas automatiquement qu’un retour peut se réaliser sans contraintes financières. Si l’OM souhaite réellement miser sur son ancien gardien, ses dirigeants devront donc évaluer les possibilités offertes par l’accord conclu avec Montpellier et les moyens disponibles pour le mercato 2027. Aucune décision définitive concernant son avenir n’est annoncée à ce stade. Les prochains mois seront donc importants, aussi bien pour la situation contractuelle du joueur que pour la trajectoire sportive du MHSC.