ASSE : Beric se pâme devant une star montante passée par le Real Madrid

Confiné à Chicago, l’ancien attaquant de l’ASSE Robert Beric (28 ans) s’est confié dans la presse slovène. Clamant notamment son admiration pour Luka Doncic.

Vous ne connaissez pas Luka Doncic ? À 21 ans, l’arrière polyvalent est une star montante du basketball et réalise une saison époustouflante aux Dallas Mavericks. Passé dans les rangs du Real Madrid, le joueur slovène y a tout gagné.

En Euroligue, Doncic a ainsi obtenu les trophées du meilleur jeune joueur, du meilleur joueur de la saison régulière en plus du meilleur joueur du Final Four. Il a également remporté le championnat d’Espagne avant d’être nommé MVP de la saison. Sa polyvalence est amenée à faire des ravages en NBA, où il a déjà séduit un certain Robert Beric. Confié à Chicago, l’ancien buteur de l’ASSE ne cache pas son admiration pour son jeune compatriote.

« Depuis que je suis arrivé à Chicago, j’ai pris conscience de l’importance du sport dans ce pays. Surtout de la NBA. Quand les Mavericks de Dallas sont venus jouer ici début mars, je n’ai pas pu m’empêcher d’aller voir le match. C’était l’occasion de voir à l’œuvre mon compatriote Luka Doncic, assure l’attaquant de 28 ans au quotidien slovène Ekipa. Nous ne nous sommes pas rencontrés après le match parce que son équipe a perdu et je ne voulais pas le contrarier. Ce n’est pas une star qu’en Slovénie, c’est également le cas aux Etats-Unis. Je peux l’illustrer par ma propre expérience : au match que j’ai vu, la moitié des spectateurs dans la salle portait son maillot. Cela veut tout dire, ça prouve à quel point il est important. Les médias l’adorent et le fait est qu’il joue vraiment bien ! »