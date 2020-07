ASSE, FC Nantes, OM, RC Lens – Mercato : Grbic explique son choix final

false

Courtisé par de nombreux clubs au mercato, Adrian Grbic (23 ans) a fait le choix de signer au FC Lorient. Une décision qu’il clarifie après avoir notamment snobé le Stade Brestois.

Adrian Grbic (23 ans) découvrira la Ligue 1 cette saison puisqu’il jouera finalement au FC Lorient. Après avoir été courtisé par moult équipes au mercato – ASSE, FC Nantes, RC Lens, OM et le Stade de Reims pour ne citer qu’eux – l’attaquant autrichien a fait le choix de rejoindre les Merlus en dépit d’un deal bien avancé avec le Stade Brestois.

« La décision n’était pas difficile à prendre »

Pourquoi ce revirement de dernière minute ? L’intéressé a enfin pris le temps de s’en expliquer. « J’ai choisi Lorient car le projet était intéressant. Tout le club souhaitait ma venue et que ce soit le coach ou le président, ils m’ont montré beaucoup de respect, clarifie Grbic dans les colonnes du Télégramme. J’ai comparé les projets des deux clubs et celui de Lorient me correspondait le mieux même si la décision n’était pas difficile à prendre. »