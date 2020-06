ASSE, FC Nantes, OM, Reims – Mercato : un atout décisif du RC Lens pour Grbic ?

true

Adrian Grbic (Clermont, 23 ans) est très convoité par des clubs de L1, mais aussi des formations étrangères. Le RC Lens intéresse l’attaquant autrichien.

Adrian Grbic ne restera pas à Clermont la saison prochaine. Après Tino Kadewere, transféré cet hiver du Havre à Lyon (12 M€ hors bonus), meilleur buteur (avec 20 buts), son dauphin va aussi quitter la L2. Recruté à Altach, jusqu’en 2022, dans l’anonymat le plus total, l’international Espoirs autrichien (23 ans) a explosé sous le maillot du club auvergnat, qui ne pourra pas le retenir. L’Équipe a récemment fait le point sur ce dossier et assure que ses dirigeants espèrent un accord à deux chiffres pour son départ vers d’autres cieux. La L1 devra profiter de l’exclusivité du marché franco-français en vigueur jusqu’au 2 octobre.

Grbic est intéressé par le RC Lens

En plus d’intérêts de clubs allemands, le Stade Brestois et le RC Lens ont formulé des offres pour Grbic. Le FC Lorient n’aurait pas dépassé le stade de l’intérêt. Deux atouts non négligeables viennent par ailleurs booster le moral des Sang et Or pour Grbic. La Voix du Nord affirme en effet que l’entourage du joueur « certifie que le projet lensois l’intéresse. » Le joueur a notamment été impressionné par l’ambiance de Bollaert-Delelis, le 25 janvier dernier, où il avait inscrit le but de son équipe (1-1). De là à partir avec une longueur d’avance ?