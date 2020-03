ASSE, FC Nantes, PSG, OL : vent d’optimisme pour mener la saison à son terme ?

true

Mardi marquera peut-être un point de non-retour dans la saison. Une réunion au sommet sera tenue entre tous les grands pontes du football mondial et européen pour envisager la suite de l’exercice en cours.

De nombreux enseignements devraient découler ce meeting qui en dire long sur l’avenir à court du championnat de France et des coupes d’Europe en cours. En attendant d’en savoir plus, Noël Le Graët a recentré le débat sur la santé et a envoyé un signal positif concernant les délais à respecter pour terminer la saison actuelle.

« On arrivera à organiser une fin de saison sans problème »

« On est mi-mars. Au pire il y en a pour… On ne peut pas citer de dates, on ne peut pas dire n’importe quoi. On a en tout cas pris des décisions jusqu’à mi-avril. On aura le temps, a fait savoir le président de la FFF dans les colonnes du Progrès. Ce n’est pas le foot pour moi la priorité même si j’ai la mission d’arranger les choses le jour où on le pourra. Le football reprendra dès que la maladie aura pris recul. Après, on trouvera bien des dates. On arrivera à organiser une fin de saison sans problème dès que le coronavirus montrera des signes de faiblesse notables. On a le temps, on peut jouer au mois de juin, il n’y a absolument aucun problème. »