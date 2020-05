ASSE, FC Nantes, PSG, OM, LOSC : le Mercato ne sera pas impacté !

true

Didier Quillot, directeur général exécutif de la LFP, a fait savoir tard jeudi soir que le marché des transferts aurait sans doute lieu de juin à fin août.

La LFP a sifflé la fin du championnat ce jeudi. Si quelques clubs se réservent encore le droit de porter des recours devant la justice pour faire entendre leurs droits, Didier Quillot veut déjà passer au prochain exercice.

Interrogé tard hier soir au micro de RMC Sport, le directeur général de la Ligue a joint les actes aux paroles en évoquant le prochain mercato estival. Selon lui, il n’y a désormais aucune raison pour que celui-ci soit décalé dans le temps, comme cela était envisagé en raison de la crise sanitaire.

« On aura un mercato qui dure aussi longtemps que d’habitude »

« On va décider, lors d’un prochain conseil d’administration, la date à laquelle démarre le mercato. Mais je ne vois pas de raison pour qu’il ne démarre pas normalement, c’est-à-dire mi-juin jusqu’au mois d’août comme tous les ans. Donc on aura un mercato qui dure aussi longtemps que d’habitude et qui sera à peu près à la même période », a déclaré Quillot à la radio sportive.

Le mercato va représenter un enjeu colossal pour le football français et international, en particulier face à l’instabilité économique causée par la crise du Covid-19. Plusieurs clubs sont déjà en branle pour qu’il soit porteur.