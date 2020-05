ASSE, Girondins, LOSC, Stade Rennais – Mercato : Leonardo a repris la main pour Aouchiche

true

Très courtisé en vue du mercato estival, le jeune milieu du PSG Adil Aouchiche (17 ans) ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Leonardo a néanmoins repris la main.

Si le nom d’un seul jeune joueur devrait ressortir cet été au mercato, nul doute qu’il pourrait s’agir d’Adil Aouchiche. Jeune milieu offensif du PSG, l’intéressé (17 ans) est courtisé par de nombreux clubs de L1 comme l’ASSE, le LOSC, les Girondins de Bordeaux et le Stade Rennais. Sans compter les formations étrangères qui restent attentives à sa situation.

En fin de contrat en juin prochain, le prometteur Aouchiche se pose des questions concernant son avenir. Pour l’instant, il ne fait pas de bruit et laisse ses prétendants venir le courtiser. Néanmoins, il semble privilégier un futur au PSG, où Leonardo et sa direction l’auraient récemment rassuré quant à son temps de jeu à venir.

Aouchiche rassuré sur son futur au PSG

« Avec 7 passes décisives et un but, le gamin de Mitry-Mory a été élu deuxième meilleur joueur du Mondial U17 l’hiver dernier et aurait notamment tapé dans l’oeil de Claude Puel. Un scénario qui pourrait toutefois être compliqué à réaliser pour le technicien des Verts, estime Le Parisien ce mercredi. L’envie d’Aouchiche de poursuivre son aventure au sein de son club formateur n’a pas faibli. Si la période de confinement a gelé la progression du dossier, les discussions entamées avec la direction auraient rassuré le joueur quant à l’espace qui pourrait lui être accordé dans le projet sportif à l’avenir. Et si rien n’est pour l’heure entendu, les conditions restant encore à définir, les bases d’un contrat longue durée (3 ans + 2) auraient, elles, déjà été posées. »