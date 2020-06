ASSE, LOSC, Stade Rennais – Mercato : le dossier Aouchiche enfin réglé ?

true

La concurrence fait rage pour s’attacher les services du milieu de terrain, Adil Aouchiche. En France avec l’ASSE, le LOSC et le Stade Rennais.

Pour toux ceux qui ne connaissaient pas Adil Aouchiche, jeune (17 ans) milieu de terrain du PSG, le Mercato d’été a déjà permis de réparer l’oubli. Des semaines, en effet, que l’avenir de l’ancien parisien (fin de contrat) est au centre de toutes les attentions.

On savait que l’ASSE, et notamment son entraîneur Claude Puel, en avait fait sa priorité. Et que le joueur était allé dans le Forez passer des test médicaux. On a appris, hier soir dans le live de Manu Lonjon, toujours bien informé en matière de transferts, que le projet stéphanois était aux yeux d’Aouchiche le plus abouti. Seul problème, la concurrence est rude.

Quatre clubs allemands sur les rangs

En France, notamment, avec les intérêts sérieux du Stade Rennais et du LOSC. Et surtout en Allemagne avec pas moins de quatre clubs sur les rangs comme le relaient différents médias. Le Borussia Dortmund, Schalke 04, Leipzig et le Bayer Leverkusen seraient tous venus aux renseignements. Ne reste plus qu’à savoir une chose : lorsque Manu Lonjon affirme qu’Aouchiche « a trouvé à Saint-Etienne un vrai cadre », est-ce encore la tendance du moment ?