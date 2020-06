ASSE, Stade Rennais, LOSC – Mercato : Puel contre-attaque pour Bouanga

true

Claude Puel semble vouloir à tout prix conserver Denis Bouanga (25 ans) dans l’effectif de l’ASSE la saison prochaine. Les dirigeants des Verts pourraient donc agir en conséquence.

Cité du côté du LOSC et du Stade Rennais, Denis Bouanga (25 ans) fait partie des joueurs les plus suivis de l’ASSE. Si du côté des Verts on espère pouvoir conserver le Gabonais cet été, l’entourage du joueur le pousse plutôt vers d’autres cieux. C’est notamment le cas de son petit frère Didier.

Dans un récent article consacré à l’ancien Lorientais, l’attaquant du club de La Flèche (National 3) lui a même conseillé de regarder plus haut. « Évidemment, il rêve de jouer la Coupe du Monde avec notre pays, le Gabon. Mais, il rêve aussi de jouer la Ligue des Champions, a-t-il glissé dans Ouest France cette semaine. Je lui ai dit que c’est le moment, il faut qu’il aille dans un club qui joue la Ligue des Champions. Peut-être l’année prochaine, on verra. L’important c’est qu’il continue à progresser comme ça ! »

L’ASSE travaille pour blinder Bouanga une saison de plus !

Invité à décrypter cette sortie médiatique peu rassurante du clan Bouanga, Mohamed Toubache-Ter a livré le fond de sa pensée. Et a pleinement rassuré les supporters de l’ASSE : le club ligérien travaille pour verrouiller le milieu offensif de 25 ans une saison de plus ! « Les supporters de Saint-Étienne désirent le bien de leur club, ce qui est normal, explique l’insider sur Twitter. Denis Bouanga désire le bien de son frère. PS : l’AS Saint-Etienne désire blinder l’attaquant stéphanois afin de le conserver encore 1 an de plus ! »