Coupe de France : le tirage au sort des 16es de finale en direct

A compter de 20 heures 15, vous pourrez suivre en direct le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France.Pour rappel, le Petit Poucet de la compétition est la JS Saint-Pierre, le club de la Réunion, qui a créé l’exploit en 32es de finale en éliminant Niort.

Le tirage au sort des 16es de finale est effectué par l’ancien buteur des Girondins et du PSG, Pedro Miguel Pauleta. Voici la liste des clubs qualifiés.

En Ligue 1 : Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Monaco, Nîmes, Rennes, Lyon, Saint-Etienne, Lille, Montpellier, Marseille, Angers, Nice, Dijon et le PSG. En Ligue 2, le Paris FC, Caen, Lorient et Nancy. En National, le Red Star et Pau. En N2 : Granville, Angoulême, Belfort, Saint-Pryvé Saint-Hilaire et Epinal. En N3 : Gonfreville, Athletico Marseille, Les Mézières et Limonest.

A noter qu’une rencontre a lieu ce soir entre le FC Rouen et le FC Metz.

Voici le tirage au sort :

Les Mezières-Limonest

Athletico Marseille-Stade Rennais

Epinal-JS Saint-Pierre



Dijon-Nîmes

Pau FC-Girondins de Bordeaux

Saint-Hilaire-Monaco

FC Nantes-Olympique Lyonnais

Red Star-OGC Nice

SCO Angers-FC Rouen ou FC Metz

Paris FC-AS Saint-Etienne

Belfort-AS Nancy-Lorraine

ESM Gonfreville-LOSC

Montpellier-Caen

FC Lorient-PSG

Angoulème-Strasbourg

Granville-Olympique de Marseille