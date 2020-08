FC Barcelone : Koeman, la colère de Messi et le défi de Neymar au PSG affolent l’Espagne

true

La presse espagnole du jour fait la part belle à la nomination annoncée de Ronald Koeman au FC Barcelone. Neymar est attendu avec le PSG en Ligue des champions.

Le FC Barcelone a commencé à agir. Lundi, le club catalan a pris la première mesure forte en écartant Quique Setién du poste d’entraîneur. Selon toute vraisemblance, Ronald Koeman devrait succéder très bientôt au Cantabre.

La presse espagnole consacre la plus grande partie de sa couverture du jour à ce sujet. Dans Marca, SPORT et Mundo Deportivo, on apprend ainsi que le technicien batave pourrait être nommé dès aujourd’hui après s’être désengagé de la sélection néerlandaise et mis d’accord sur les détails administratifs avec les dirigeants du club espagnol. Il sera ensuite temps de penser au mercato, avec une grande lessive annoncée dans l’effectif blaugrana.

Dans celui-ci, Lionel Messi ne masquerait plus son agacement. MD explique en effet que l’attaquant argentin est « en colère » devant la situation chaotique générée par l’humiliation subie contre le Bayern Munich en Ligue des champions (2-8). « Il pèse tous les scénarios possibles pour son futur », croit savoir le journal catalan. De son côté, le PSG, Neymar (SPORT) et Kylian Mbappé (AS) ne sont pas oubliés par la presse espagnole, impatiente d’assister à la première demi-finale de la Ligue des champions contre le RB Leizpig (21h).