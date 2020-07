FC Barcelone : l’explosion de rage de Messi et le sacre du Real Madrid font la Une

true

La presse espagnole consacre ses Unes de ce vendredi au 34e titre du Real Madrid et au coup de gueule du capitaine du FC Barcelone Lionel Messi.

« Inoubliable », « Et un 34e titre ! »… Voilà comment respectivement Marca et AS ont choisi leur Une du jour pour évoquer le 34e titre du Real Madrid en Liga. Celui-ci a été entériné hier soir grâce à un doublé de Karim Benzema devant Villarreal (2-1), pendant que le FC Barcelone sombrait au Camp Nou devant l’Osasuna Pampelune (1-2). L’autre grosse information de la presse espagnole provient d’ailleurs directement de cette défaite. Lionel Messi, buteur lors de cette rencontre, a poussé un coup de gueule dont il a désormais le secret.

« Ce match reflète notre année. Nous sommes une équipe très irrégulière, très faible, et qui ne rivalise pas dès que l’intensité est trop forte, a-t-il pesté au micro de beIN SPORTS. Le Real Madrid a fait son travail, il a gagné tous ses matches depuis la reprise de la Liga. Nous avons perdu beaucoup de points que nous n’aurions pas dû perdre. Il faut faire cette autocritique, nous, les joueurs, mais tout le monde. Le Real Madrid mérite ce titre, mais on n’a pas fait ce qu’il fallait pour gagner. Maintenant, il va falloir se regarder dans une glace. »

PORTADA DIARIO MARCA VIERNES 17 @marca pic.twitter.com/ppoMZM5YM0 — DIARIO DEPORTES 🏡 ¡QUÉDATE EN CASA! 🏡 (@DIARIODEPORTES) July 17, 2020

Messi est notamment très inquiet pour la suite en Ligue des champions. « Si on veut gagner la Ligue des champions, il faudra changer beaucoup de choses. Sinon, on n’arrivera pas à éliminer le Napoli. Il va falloir s’aérer l’esprit avant de jouer la Ligue des champions, a-t-il poursuivi. C’est une compétition qui recommence à zéro. Il nous reste quatre matches. C’est un titre que tout le monde désire mais pour cela, il faut changer énormément de choses et faire cette autocritique. Il ne faut pas penser que nous avons perdu parce que le rival était meilleur que nous. »