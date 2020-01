FC Barcelone : Lionel Messi noircit la dernière prouesse de Cristiano Ronaldo

true

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont tous les deux brillé dimanche en faisant trembler les filets. L’attaquant du FC Barcelone a gâché le plaisir de celui de la Juventus Turin.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont éternels et indissociables. Pas plus tard que la semaine dernière, l’attaquant du FC Barcelone rappelait à quel point son meilleur ennemi lui manquait en Liga. Le crack portugais ne lui a pas donné tort en claquant un doublé contre Parme hier soir (2-1).

« Le plus important était de gagner pour prendre de l’avance, a affirmé le buteur de la Juventus Turin sur Sky Italia. L’équipe a bien joué dans un match très difficile. Parme a une excellente équipe. Je suis très content, aider l’équipe avec deux buts est très important. Mais le plus important est d’avoir obtenu ces trois points fondamentaux pour le classement, même si nous avons un peu souffert dans le final. »

Messi et CR7 ne se quittent plus

Avec ces deux réalisations, CR7 en est désormais à onze buts depuis le 1er décembre dernier. Surtout, il totalise quelques 432 buts dans les cinq grands championnats européens. Après avoir dépassé Lionel Messi dans la soirée, l’Argentin l’a égalé en marquant devant Grenade (1-0). Pour couronner le tout, « La Pulga » a même dépassé Karim Benzema en tête des meilleurs réalisateurs de la saison toutes compétitions confondues en Espagne (17 contre 16).