FC Barcelone – Mercato : Bartomeu est prêt à asséner le coup de grâce à Messi

true

Le FC Barcelone pourrait débuter son opération dégraissage avec le départ de Luis Suarez. Un premier club européen s’est positionné pour l’attaquant uruguayen (33 ans).

Le FC Barcelone s’apprête à réaliser une grande lessive cet été. Au-delà des joueurs qui semblent déjà promis à un départ certain, l’état-major blaugrana aurait aussi dans l’idée de se défaire de collaborateurs qui n’ont plus la même perception du succès.

📺 Lo dije en el @Polideportivouy hay intención en el Ajax de fichar a Luis Suárez. Hizo historia y el hincha lo ama. Vendrá propuesta del club holandés. Si el jugador quiere salir y el Barça cede, puede volver a Holanda. Decide el goleador, tiene contrato hasta junio 2021⚽️ https://t.co/zUhxZZ7j2u — ENZO OLIVERA (@EnzoOlivera) August 16, 2020

Quique Setién et Éric Abidal pourraient ainsi faire partie de la première salve des sacrifiés, avant de penser à couper des têtes dans l’effectif. Dans cette logique, le premier concerné pourrait se nommer Luis Suarez (33 ans). Cela tombe très bien puisqu’un club serait prêt à le relancer. « L’Ajax a l’intention de signer Luis Suarez », assure Enzo Olivera, correspondant en Europe de Teledoce, une chaîne de télévision uruguayenne. L’offre de l’Ajax Amsterdam serait déjà en préparation.

Suarez à la relance à l’Ajax Amsterdam ?

Cette issue serait intéressante, puisqu’un amour réciproque lie le joueur et le club amstellodamois, depuis son passage entre 2007 et 2011 (159 matches, 111 buts). Suarez reste même toujours apprécié par le club et les supporters. D’après Olivera, le Pistolero serait en réflexion : son contrat à Barcelone s’étend jusqu’en juin 2021. Un départ serait assurément mal vécu par Lionel Messi, avec qui l’Uruguayen se trouve actuellement en famille dans les Pyrénées pour se ressourcer en compagnie de Jordi Alba.