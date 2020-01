FC Barcelone – Mercato : c’est non pour Tadic, Messi a un autre buteur en tête !

true

Rien ne sera simple cette saison pour le FC Barcelone. Alors qu’Antoine Griezmann n’a toujours pas convaincu depuis cet été, Luis Suarez s’est blessé au genou droit et sera absent jusqu’en juin prochain. Du coup, les dirigeants du Barça ont lancé les grandes manœuvres pour lui recruter un remplaçant digne de ce nom.

Ils ont récemment jeté leur dévolu sur Rodrigo (28 ans) mais les exigences du FC Valence sur ce dossier les ont fait rebrousser chemin. Mardi soir, la piste Dusan Tadic a été éventée. Mundo Deportivo croit savoir que ni l’Ajax Amsterdam ni même le club catalan ne donnera suite, le contact ayant simplement été pris par les agents de l’attaquant de 31 ans. Le FC Barcelone se retrouve donc le bec dans l’eau.

Messi apprécierait Isak

SPORT fait néanmoins savoir ce mercredi qu’il ne recrutera pas pour recruter. S’il ne trouve pas de joueur qui fait l’affaire, il ne poussera pas plus loin. En ce sens, Messi aurait soufflé le nom d’une nouvelle piste : Alexander Isak. Selon Don Balon, l’attaquant argentin apprécie les qualités du géant suédois (1,90m) de la Real Sociedad. « La Pulga » penserait que son profil et son âge (20 ans) pourraient servir les intérêts du Barça cette saison. Et, surtout, ne pas faire trop d’ombre à son ami Suarez à son retour.