FC Barcelone – Mercato : Cristiano Ronaldo prend un stop pour le protégé de Messi !

Dossier prioritaire du FC Barcelone, Miralem Pjanic (Juventus Turin, 30 ans) pourrait ne pas voir son départ s’organiser sur ce mercato. À moins qu’Ansu Fati…

Lionel Messi a fait part cette semaine de son envie irrésistible de rejouer au football. L’attaquant argentin du FC Barcelone a des fourmis dans les jambes et a d’autres desiderata que de valider ou non les profils étudiés en interne par la cellule recrutement du club blaugrana.

Miralem Pjanic fait par exemple partie des cibles prioritaires de Quique Setién pour ce mercato estival. Bien lancées avec les dirigeants de la Juventus Turin, les discussions se seraient nettement ralenties ces dernières heures. Dans son édition du jour, SPORT affirme que le refus d’Arhur Melo de rejoindre la Vieille Dame pour s’imposer au FC Barcelone a considérablement freiné l’opération.

La Juve prend un stop pour Ansu Fati !

« Danger Pjanic », résume le journal catalan, pas très optimiste pour voir le dossier se finaliser entre la Juve et le Barça. En Italie, la tendance est un peu plus positive. Tuttosport explique que les dirigeants italiens auraient indiqué à leurs homologues catalans que s’ils voulaient absolument le milieu bosnien, ils n’avaient qu’à leur offrir Ansu Fati ! La pépite de 17 ans, couvé par Lionel Messi depuis sa sortie de la Masia, est vue comme le futur du Barça. Mercredi, la presse catalane faisait savoir qu’il ne bougerait pas cet été. Mundo Deportivo confirme. « Ansu, c’est non. Jamais », aurait signifié l’état-major barcelonais à celui de la Vielle Dame.