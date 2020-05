FC Barcelone – Mercato : Cristiano Ronaldo veut faire le vide autour de Messi

true

Devant le refus du FC Barcelone de lui céder Ansu Fati au mercato, la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo souhaite désormais se tourner vers d’autres profils prometteurs.

« Non, jamais de la vie. Il reste au Barça. » C’est par ces mots finalement très simples que les dirigeants du FC Barcelone ont répondu à la demande de leurs homologues de la Juventus Turin de leur céder Ansu Fati la saison prochaine.

Le Barça ne veut pas laisser filer le petit protégé de Lionel Messi et préfère l’avoir sous ma main pour le faire progresser auprès de son idole. Devant ce mur érigé par le club catalan, la Vieille Dame aurait déjà réfléchi à une autre option. Mundo Deportivo, dans son édition du jour, explique ainsi que la Juve pourrait se contenter de plusieurs autres joueurs, jeunes et prometteurs.

La Juve veut toujours relancer Dembélé

« Carles Aleñá, Riqui Puig, Ilaix, Francisco Trincao et Pedri plaisent beaucoup au club italien et pourraient entrer dans l’opération Pjanic, assure le journal espagnol. Le premier de la liste serait le plus susceptible d’être transféré à Turin. » MD ajoute par ailleurs que cette même Juventus n’a pas abandonné l’idée de relancer Ousmane Dembélé. Avec le très professionnel Cristiano Ronaldo (35 ans) à ses côtés, le champion du monde 2018 pourrait trouver un excellent remède à tous ses maux.