FC Barcelone – Mercato : Koeman bloque une piste de l’OM et du Stade Rennais

Fraîchement intronisé au FC Barcelone, Ronald Koeman ne compte pas laisser filer Jean-Clair Todibo (20 ans), convoité notamment par André Villas-Boas à l’OM.



Le chantier de Ronald Koeman est immense. Fraîchement nommé sur le banc du FC Barcelone, l’ancien défenseur central va devoir rendre ses lettres de noblesse au club espagnol avec notamment la mission de convaincre Lionel Messi de rester en Catalogne.

L’attaquant argentin n’est pas le seul à se poser des questions sur son futur au Barça. Jean-Clair Todibo, recruté au Toulouse FC en janvier 2019, ne sait pas de quoi son avenir sera fait et dispose de plusieurs offres concrètes. Mundo Deportivo fait un état des lieux et assure que le Milan AC et Everton sont les clubs les plus pressants pour cet été. L’OM serait aussi venu aux nouvelles pour un prêt même si la priorité d’André Villas-Boas reste un latéral gauche et un attaquant de pointe.

Koeman n’a pas encore tranché pour Todibo

Avec la possible arrivée d’Eric Garcia au FC Barcelone, Todibo (20 ans) peut-il faire ses valises, lui qui a déjà été prêté avec succès à Schalke 04 la saison dernière ? MD assure que l’avenir du Français serait loin d’être réglé : il aurait même autant de chance de rester que de partir. Koeman se donne le temps de la réflexion et surtout de savoir ce que l’ancien Toulousain a dans le ventre avant de trancher. Sa seule certitude, pour l’instant, est de convaincre Gerard Piqué de piloter la défense blaugrana.