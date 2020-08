FC Barcelone – Mercato : la bombe Messi a secoué la planète football

true

La presse européenne du jour est sous le choc du départ possible de Lionel Messi (33 ans) au FC Barcelone. C’est simple : tous les gros titres font leur Une sur le sujet.

« Adios » : voilà comment L’Équipe titre le plus simplement du monde sa Une avec Lionel Messi en vedette. Depuis hier soir, la star argentine a laissé une onde de choc monumentale en mettant son avenir au FC Barcelone en suspens. En Espagne, la presse est en émoi.

Voici la Une du journal L’Équipe ce mercredi 26 août

Voici la Une du journal L'Équipe ce mercredi 26 août

« Adieu par fax », titre AS comme pour mieux ironiser sur une situation ubuesque entre le meilleur joueur du monde et des dirigeants incapables de le gérer. « Je veux quitter le Barça », titre Marca en insistant bien sur le fait que la décision de Messi est déjà prise et sans retour possible. En Catalogne, une journée de deuil est presqu’annoncé. « Guerre totale entre le Barça et Messi », se lamente SPORT, qui se focalise sur les problèmes à venir autour de la clause de l’Argentin. Mundo Deportivo, de son côté, est sans aucune nuance : « Bombe Messi : il veut quitter Barcelone. »

#PortadaSPORT 🗞️ 🔥 ¡Guerra total entre el Barça y Messi! 🏆 El Barça mereció más, pero se quedó sin final https://t.co/KPlzYZtFpY — Diario SPORT (@sport) August 25, 2020

La question est désormais de savoir pour aller où ? The Mirror, en Angleterre et avant même les révélations d’un média espagnol sur les envies de Messi, avance que Manchester City s’est déjà mis en ordre de marche pour financer son transfert. « Manchester City planche sérieusement sur un montage financier qui pourrait lui permettre de recruter Messi, complète L’Équipe. Le club étant surveillé de près par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, une telle éventualité nécessiterait le départ de plusieurs stars de l’équipe, comme Riyad Mahrez… qui évolue à la droite de l’attaque comme l’Argentin. »

LA PORTADA DE MARCA « QUIERO IRME DEL BARÇA » pic.twitter.com/2dq2vNBEBA — Henrry™ (@henrry_sv) August 25, 2020