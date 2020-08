FC Barcelone – Mercato : le Barça serait disposé à laisser partir Messi ! 

L’onde de choc est monumentale : Lionel Messi a décidé de quitter le FC Barcelone. Arrivé en Catalogne en septembre 2000, à l’âge de 13 ans, le natif de Rosario souhaite rejoindre un nouveau club, après seize saisons (731 matches, 634 buts) sous le maillot de l’équipe blaugrana.

Pris dans la tempête, le Barça se raccroche à son contrat, qui expire le 30 juin prochain. « Il existait une clause qui lui permettait de partir libre jusqu’au 10 juin dernier, mais celle-ci n’ayant pas été activée, il est lié au club jusqu’à la fin de la saison prochaine, précise-t-on dans L’Équipe depuis la direction du club. Nous souhaitons qu’il continue et qu’il termine sa carrière au Barça.

Malgré ces bonnes intentions, la radio catalane RAC1 annonce que le Barça s’est résigné à laisser partir Messi. Sauf qu’il est hors de question pour les Culés de le laisser filer gratuitement. Ainsi, un transfert à neuf chiffres, dont le montant serait toutefois très éloigné des 700 M€ de la clause libératoire de Messi mais supérieur aux 222 M€ du transfert de Neymar au PSG, pourrait contenter tout le monde. La question reste sensiblement la même : quel club a la capacité financière de débourser une telle somme ?

‼️ NOTÍCIA @EsportsRAC1

El Barça dona per fet que no podrà retenir Leo Messi contra la seva voluntat, però no el vol deixar marxar a cost zero.

La idea és demanar un traspàs milionari, encara que estigui molt per sota dels 700 milions de la clàusula.https://t.co/mgiw08ALrr

— Esports RAC1 (@EsportsRAC1) August 25, 2020