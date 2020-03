FC Barcelone – Mercato : le PSG a déjà brisé le rêve de Messi avec Martinez ! 

true

En quête d’un remplaçant à Luis Suarez sur le long terme, le FC Barcelone veut miser sur Lautaro Martinez (Inter Milan, 22 ans). Le PSG est déjà passé par là…

La presse catalane n’a pas le temps. Même en période de confinement et de crise sanitaire, SPORT annonce dans son édition du jour que Neymar est déjà prêt à forcer son départ du PSG au mercato estival. Le vœu de l’attaquant brésilien (28 ans) serait clair : revenir et s’éclater au Barça auprès de ses acolytes Luis Suarez et Lionel Messi.

En ces temps de crise sanitaire, on prendra un peu plus de gants sur le sujet. En revanche, on donnera un peu plus de crédit à la petite anecdote lâchée ce samedi par Mundo Deportivo. Selon le journal catalan, le PSG aurait gelé le départ d’un autre joueur très attendu par Messi au Barça: Lautaro Martinez.

Partageons la même ambition: protéger les autres.#RestezchezVous

Pour que demain le monde redevienne le terrain de tous nos jeux.#PrenezSoindeVous pic.twitter.com/wEcretqQw1 — Kylian Mbappé (@KMbappe) March 21, 2020

MD affirme ainsi que le Barça était proche de se faire prêter l’attaquant de l’Inter Milan (22 ans) l’été dernier mais que le départ de Mauro Icardi au PSG a gelé l’opération. Conscient qu’il aurait plus de temps de jeu sans son compatriote dans les pattes, le chouchou de Messi aurait décidé de rester en Lombardie. Auteur d’une saison très réussie, Martinez ne doit aujourd’hui pas regretter son choix.