FC Barcelone – Mercato : le PSG tente le chouchou de Messi ! 

Pas encore certain de conserver Mauro Icardi la saison prochaine, le directeur sportif du PSG aurait pris la température auprès de l’Inter Milan pour Lautaro Martinez.

Les dirigeants du FC Barcelone ont bien des soucis à gérer. Le dernier casse-tête est venu d’Emili Rousaud, débarqué avant même d’avoir laissé publiquement entendre qu’un dirigeant du club avait sans doute pioché dans la caisse. En attendant, le Barça tente d’oublier ses déconvenues institutionnelles en multipliant les pistes sur le marché des transferts.

Si le poste d’attaquant de pointe semble privilégié par la cellule recrutement blaugrana, le club catalan entend aussi amener du poids en défense et du muscle au milieu du terrain. Pour ficeler tous ces dossiers, Éric Abidal a tout intérêt à se montrer rapide car Mundo Deportivo assure que le PSG rôde autour de Lautaro Martinez (22 ans). Pisté privilégiée de Lionel Messi en attaque, le buteur argentin de l’Inter Milan fait l’objet de la cour de Leonardo.

Lautaro aurait des offres anglaises et du PSG

« Comme l’a appris MD, Lautaro est aussi dans le viseur du Real Madrid et du PSG », confirme le journaliste espagnol Xavier Muñoz. Francesc Aguilar, qui sort l’information, assure même que des offres ont été transmises. « Lautaro Martinez et son entourage sèment le doute sur le fait de rester un an de plus à l’Inter pour s’assurer d’être la relève de Suarez au Barça (’il n’en serait que le remplaçant aujourd’hui), estime le journaliste de Mundo Deportivo. En parallèle, le clan Martinez écoute quelques grandes offres de la Premier League et du PSG qu’il a sur la table. »