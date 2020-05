FC Barcelone – Mercato : le Real Madrid tente le chouchou absolu de Messi ! 

Le Real Madrid ne manque pas d’idées pour son mercato. Si Florentino Pérez ne devrait pas offrir un chèque en blanc à Zinédine Zidane, la Casa Blanca a encore des ressources pour renflouer un effectif qui a semblé manquer de profondeur cette saison.

Malgré pléthore d’attaquants, l’animation offensive des Merengue a parfois donné l’impression de s’en remettre à l’indéboulonnable Karim Benzema pour se sortir de situations cocasses. Cette impression a renforcé la volonté du Real Madrid de miser sur un nouvel attaquant de pointe en 2020-2021. L’option Kylian Mbappé écartée pour cet été, le nom d’Erling Haaland revient sur la table mais Mino Raiola sera dur en affaires. Devant ces difficultés, un autre buteur revient intéresser la Maison Blanche : Sergio Agüero !

Ancien attaquant de l’Atlético, le grand ami de Lionel Messi (31 ans) arrive en fin de contrat à Manchester City en juin 2021 et reste énigmatique sur son avenir. Cela aigles certains appétits. « Aucune discussion entre le Napoli et Agüero, affirme le spécialiste italien des transferts Nicolo Schira. En revanche, l’Inter Milan et le Real Madrid ont demandé des infos à son agent ces derniers jours. Mais Manchester City ne veut pas vendre le Kun. »

No Talks between #Napoli and Sergio #Agüero. #RealMadrid and #Inter have asked infos to his agent in the last days, but #ManCity don’t want to sell El Kun. #transfers #MCFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 21, 2020