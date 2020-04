FC Barcelone – Mercato : Messi associé à Martinez… à l’Inter Milan  ?

true

Conscient que le FC Barcelone tarde à prolonger Lionel Messi (32 ans), l’ancien président de l’Inter Milan Massimo Moratti s’est placé pour le récupérer au mercato.

Lionel Messi (32 ans) rêve de jouer avec Lautaro Martinez (22 ans) en club. Excellents sur le front de l’attaque en sélection argentine, les deux compères pourraient se retrouver au FC Barcelone la saison prochaine. Le club catalan travaille en ce sens depuis quelques semaines mais les négociations ne s’annoncent pas simples avec l’Inter Milan.

Le club italien n’entend pas laisser filer Martinez sur un simple claquement de doigts de Messi. D’ailleurs, Massimo Moratti espère même que le crack du Barça puisse pourquoi pas porter le maillot nerazzurro à l’avenir pour inverser les données de l’équation !

« Messi à l’Inter n’est pas un rêve interdit, la situation actuelle a rebattu toutes les cartes, a estimé l’ancien président de l’Inter Milan (1995-2013) aujourd’hui conseiller de Steven Zhang, dans des propos rapportés par Sport Media Set. Je pense que ce n’est pas du tout interdit d’y penser. Ça ne l’était pas avant ce drame (le Covid-19, NDLR), alors maintenant… Messi est en fin de contrat et ce serait certainement un gros effort pour l’Inter de le faire venir. Je ne sais pas à quel point la situation actuelle change cet objectif, mais maintenant les cartes sont redistribuées. Nous ne devons pas non plus être trop opportunistes et profiter de la situation, mais je pense qu’à ce stade, il est possible de voir des choses étranges à la fin de la saison. »