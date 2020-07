FC Barcelone – Mercato : Messi pousse pour Bielsa, « El Loco » a déjà rendez-vous !

L’information vient du Sun, elle convient donc d’être prise au deuxième degré. Déjà, rien qu’à l’énoncer, on se doute qu’elle doit être même prise avec de grosses pincettes. Le tabloïd britannique, pas forcément réputé pour sortir des scoops très crédibles, affirme ainsi que Lionel Messi fait le forcing auprès des dirigeants du FC Barcelone pour attirer Marcelo Bielsa cet été !

L’idée de l’attaquant du Barça serait donc de faire venir l’entraîneur de Leeds United pour remplacer Quique Setién la saison prochaine sur le banc blaugrana. Sauf que l’ancien entraîneur de l’OM vient de monter en Premier League avec les Peacocks et n’a aucune intention de bouger d’Angleterre.

Nicolo Schirra, spécialiste des transferts en Italie, fait d’ailleurs savoir que « El Loco » a déjà programmé un rendez-vous au sommet la semaine prochaine avec ses actuels dirigeants pour prolonger son contrat à Leeds. Preuve que la requête de Messi, si tant est qu’elle existe vraiment, restera sans suite.

Next week Andrea #Radrizzani will meet Marcelo #Bielsa to extend the contract of the argentian coach with #Leeds. #transfers #LUFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 26, 2020