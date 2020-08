FC Barcelone – Mercato : Pirlo et Buffon ont passé un coup de fil à un lieutenant de Messi

true

Le nouvel entraîneur de la Juventus Turin Andrea Pirlo s’est mis en relation avec Arturo Vidal (33 ans), sur le départ du FC Barcelone au mercato.

Tout doit disparaître ! Au FC Barcelone, on n’en est pas encore là mais la première tâche de Ronald Koeman sera de faire le grand ménage au sein du vestiaire. Parmi les joueurs qui semblent déjà condamnés à un départ, on trouve Ivan Rakitic ou encore Arturo Vidal.

Le nouvel entraîneur du Barça donner plus de latitude à Frenkie De Jong et veut faire une grande lessive au milieu de terrain. Si Rakitic a une occasion en or de rebondir au FC Séville du fait du départ d’Ever Banega en Arabie Saoudite, Vidal (33 ans) serait dans le viseur du PSG cet été. La Juventus Turin se serait également manifesté à son égard. Mundo Deportivo assure qu’Andrea Pirlo a appelé directement son ancien coéquipier à la Juve pour le convaincre de jouer sous ses ordres la saison prochaine.

Pirlo et Buffon ont appelé Vidal

Gianluigi Buffon aurait également décroché son téléphone pour prendre la température du milieu chilien concernant son avenir. La réponse de l’ancien joueur du Bayern Munich a été claire : il veut remporter une nouvelle Ligue des champions. À ce titre, le PSG mais aussi Manchester United ont aussi des arguments pour le séduire.