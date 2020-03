FC Barcelone – Mercato : Rakitic a trouvé mieux que CR7 et le PSG !

true

Ivan Rakitic a retrouvé du crédit au FC Barcelone. Plus sous-utilisé depuis l’arrivée de Quique Setién en lieu et place d’Ernesto Valverde, le milieu croate (32 ans) apporte sa science du placement et sa vista dans l’entrejeu. Un bémol : son manque d’impact à la récupération et son manque de poids dans les duels.

Du fait de son âge avancé et de l’expiration de contrat en juin 2021, le Barça ne le retiendra donc pas en cas de proposition convaincante cet été. Devant cette situation, la Juventus Turin et le PSG sont déjà venus aux renseignements. L’été dernier, Rakitic était même proche de signer dans la capitale.

#FCB 🔵🔴| 🧐La única prioridad de Rakitic es regresar al Sevilla aunque sea con una ficha menorhttps://t.co/RHiYvijd3b — Diario SPORT (@sport) March 19, 2020

Aussi, le vice-champion du monde a envoyé un récent signal positif à la Juve en indiquant qu’il serait enchanté de jouer avec Cristiano Ronaldo. Le message est passé mais Rakitic a un rêve encore plus fort : revenir au FC Séville.

Selon SPORT, le milieu de terrain du FC Barcelone ne pense qu’à un retour en Andalousie, où il a explosé au plus haut niveau avant de rejoindre la Catalogne. L’ancien joueur de Schalke 04 serait même prêt à revoir son salaire à la baisse pour rejoindre l’équipe drivée par Julen Lopetegui.