FC Barcelone – Mercato : Silva, son départ du PSG rapproche Neymar de Messi !

Le départ annoncé de Thiago Silva en fin de saison isolera encore un peu plus Neymar dans le vestiaire du PSG, dépeuplé de joueurs brésiliens.

L’Équipe en a fait sa Une de mardi : le PSG va se séparer de Thiago Silva. Le capitaine n’a pas réussi à convaincre Leonardo et ses dirigeants de prolonger un contrat qui expire à la fin du mois de juin. La femme du défenseur central brésilien a confirmé l’information dans la foulée, ce qui ne laisse donc plus aucun espoir de le voir rester dans la capitale.

En creux, il faut s’attendre à ce qu’une nouvelle ère s’ouvre par le directeur sportif, qui a désormais les pleins pouvoirs pour remodeler un effectif qui tend à être rajeuni. Faut-il s’attendre à d’autres départs de taille au PSG au mercato estival ? La presse espagnole l’affirme à demi-mots.

Neymar lâché par les Brésiliens, sauf Marquinhos

AS pense même que le départ de Silva va avoir des conséquences directes sur l’avenir de Neymar, qui se sentirait de plus en plus isolé dans un vestiaire où la colonie brésilienne commence à se diluer après le départ de Daniel Alves. « Neymar reste seul, ses meilleurs amis partent et seul Marquinhos est encore là, affirme le journaliste Alberto P Sierra. L’attaquant voit le clan brésilien perdre du poids dans le vestiaire parisien et a bien l’intention de revenir au FC Barcelone. Le Real Madrid est aussi toujours attentif à ce qu’il se passe au PSG. »