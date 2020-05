FC Barcelone – Mercato : tout s’accélère pour le chouchou de Messi !

true

Dans le viseur de Lionel Messi au FC Barcelone, Lautaro Martinez (Inter Milan, 22 ans) serait plus que jamais sur le départ au mercato.



Lionel Messi a accéléré le mouvement. En évoquant encore une fois son intérêt pour Lautaro Martinez cette semaine dans la presse espagnole, l’attaquant du FC Barcelone a semble-t-il mis la pression sur l’Inter Milan.

TeleLombardia annonce ainsi que le club italien est conscient qu’il ne pourra pas aller contre l’envie de Martinez de rejoindre Messi cet été et qu’il s’est rapproché grandement de Dries Mertens ces dernières heures. L’information est confirmée par Tuttosport, confirmant par la même occasion le rapprochement évoqué par Nicolo Schira le mois dernier autour d’un contrat de deux ans et d’un salaire annuel de 6 millions d’euros pour l’international belge du Napoli.

L’Inter Milan très proche d’enrôler Mertens

Selon le quotidien italien, l’opération devrait être bouclée cette semaine et annoncée dans la foulée. On peut donc penser que le départ de Martinez vers le Barça pourrait aussi s’accélérer dans les prochains jours. Cette semaine, et avant même la sortie de Messi, l’international argentin avait déjà mis la pression aux Nerazzurri : « Ce sera le Barça ou rien. » On devine que les récentes paroles de Messi à son endroit n’ont rien fait pour calmer ses ardeurs.