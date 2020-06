FC Barcelone – Mercato : un joueur du PSG met un stop à Lionel Messi !

true

Désireux de recruter un latéral gauche au mercato, le FC Barcelone n’a visiblement aucune chance de rapatrier Juan Bernat (PSG, 27 ans) en Espagne.

Le casting est lancé en Catalogne. Si Junior Firpo est un talisman (improbable) du FC Barcelone depuis son arrivée l’été dernier en provenance du Betis Séville, les dirigeants blaugrana cherchent un renfort plus fiable pour remplacer Jordo Alba sur le long terme.

Plusieurs pistes ont ainsi été ouvertes pour renforcer le couloir gauche de la défense blaugrana ces prochains mois sans qu’aucune ne se détache véritablement. Sauf peut-être celle menant à Juan Bernat (27 ans). Le défenseur espagnol du PSG – sous contrat jusqu’en 2021 – est ciblé par le Barça de Lionel Messi mais n’a aucune envie de laisser le club de la capitale. Mieux, il compte s’y installer sur la durée.

Bernat jure fidélité au PSG

« J’ai envie de rester longtemps à Paris. J’aime la ville, le club. J’ai envie de me poser dans la durée ici. Mais il va falloir que j’apprenne le français », a-t-il rapporté récemment dans les colonnes de So Foot. Devant ces paroles sages, Foot Mercato confirme que le Barça peut donc d’ores et déjà abandonner dans ce dossier. D’autant que la liaison Paris – Barcelone semble quelque peu bouchée ces derniers temps…