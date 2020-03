FC Barcelone – Mercato : une première offre rejetée pour le chouchou de Messi

Le FC Barcelone n’avait pas besoin de ça. Déjà dans l’œil du cyclone depuis le début de l’année civile en raison de plusieurs dossiers explosifs (départ de Valverde, brouille Messi-Abidal et Barçagate), le club catalan va être frappé au portefeuille par le coronavirus.

Lionel Messi, Sergio Busquets, Gerard Piqué et Sergi Roberto ont ainsi été consultés à ce propos par leur direction et ont donné leur accord de principe pour que leurs émoluments soient momentanément revus à la baisse. Leurs coéquipiers devraient eux aussi se plier à cette mesure exceptionnelle. « On ne nous a pas encore parlé de cette possibilité, mais cela ne m’étonnerait pas qu’ils nous proposent de baisser les salaires ou d’adapter les paiements, ce qui serait tout à fait compréhensible », confie l’agent d’un joueur blaugrana à L’Équipe.

