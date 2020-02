FC Barcelone : PSG, Martinez, retraite… Messi conclut en beauté

true

Le PSG reste un client en C1

« Tous les adversaires sont compliqués et difficiles à ce stade de la compétition. On a vu que le PSG a joué et perdu à Dortmund, que Liverpool s’est aussi incliné sur le terrain de l’Atlético Madrid. Après, je continue à penser que Liverpool, la Juventus Turin, le PSG et le Real Madrid sont toujours les plus forts à l’heure actuelle. »

Messi veut vraiment Martinez au FC Barcelone

« Lautaro ? Il est spectaculaire, il a des qualités impressionnantes, il montre qu’il est un grand joueur. Il est très fort, il peut marquer beaucoup de buts, il endure, il tourne. Il est très complet. Avec Neymar, j’espère qu’il pourra venir pour nous aider à remporter chaque titre. Lautaro ressemble beaucoup à Luis, les deux jouent bien avec leur corps. Il avait fait une grande Copa, en amical important il a aussi répondu présent, on aura d’autres opportunités ensemble. »

La retraite à 40 ans ?

« J’ai dit quand j’ai gagné mon sixième Ballon d’Or que j’étais plus proche aujourd’hui de la retraite que de mes débuts. C’est la vérité. Les années passent. Je prends de l’âge, mais je me sens bien, meilleur que les années précédentes. Cela n’a rien à voir avec les buts, mais plutôt au niveau physique et des jambes. J’ai des sensations. La retraite à 40 ans ? Nous verrons, nous verrons… »