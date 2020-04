FC Barcelone, PSG – Mercato : le Barça veut 3 renforts avec Neymar ! 

true

Conscient qu’il traverse une crise institutionnelle sans précédent, le FC Barcelone songerait à faire passer la pilule en réalisant un recrutement canon au mercato.

Josep Maria Bartomeu se sait menacé. Le président du FC Barcelone, à force d’empiler les bourdes de communication et de gestion, a conscience qu’il joue un peu sa tête tous les jours en Catalogne. Pour faire passer la pilule anti-crise à son vestiaire et à Lionel Messi, le patron blaugrana a une arme dans sa manche : le Mercato.

Selon Mundo Deportivo, le Barça entend ainsi faire feu de tout bois cet été afin de mettre sur pied une équipe des plus compétitives. En plus de Neymar, trois renforts sont désirés : un attaquant, un milieu physique et un défenseur central. Dans ce registre, Lautaro Martinez arrive en tête de liste dans le domaine offensif. L’attaquant de l’Inter Milan (22 ans) plaît énormément à Lionel Messi et à Luis Suarez.

Un échange entre Cancelo et Semedo à l’étude ?

Dans l’entrejeu, Tanguy Ndombele (Tottenham) et Fabian Ruiz (Naples) sont aussi ciblés par la cellule recrutement du FC Barcelone. En défense, MD relance le nom d’Aymeric Laporte (Manchester City), tandis que SPORT donnait Diego Carlos (FC Séville) comme favori pour le poste. Le journal catalan ajoute un échange entre Nelson Semedo et Joao Cancelo. Le latéral droit portugais ne s’est pas imposé chez les Citizens depuis son départ de la Juventus Turin. Les deux joueurs seraient partants pour un tel deal.