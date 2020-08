FC Barcelone, PSG – Mercato : Leonardo a deux sérieuses options pour boucler l’opération Messi

true

Lionel Messi (33 ans) sur le départ du FC Barcelone au mercato, le PSG aurait deux options pour finaliser son transfert cet été. L’opération reste néanmoins complexe.

Lionel Messi sur le départ du FC Barcelone, il n’en fallait pas plus pour remuer la terre entière. L’annonce est si puissante qu’elle a réussi à faire passer le Covid-19 au deuxième plan. Tous les journaux sportifs du monde auront ainsi une place pour évoquer cette révolution qui est en marche. L’Équipe fait sa Une sur cette onde de choc provoquée mardi soir et dresse un état des lieux des possibles destinations de la star argentine.

La situation financière du PSG reste délicate

Le PSG reste un point de chute viable même si l’opération est très compliquée d’un point de vue financier. Une telle opération est aujourd’hui « impossible », selon les décideurs de la capitale car l’hypothèse d’une arrivée de Messi à Paris se heurte à une réalité simple à résumer : l’équilibre budgétaire. Même s’il ne coûtait pas le moindre euro en indemnité de transfert, son salaire est une variable qui rend l’équation financière très compliquée à boucler à ce jour. En Espagne, son salaire annuel est estimé à 71 M€ brut. C’est encore plus que ce que touchent Neymar (37 M€ brut) et Mbappé (21 M€ brut) réunis. Or, la situation financière du PSG reste délicate. Fin juin, lors de son passage devant la DNCG, le champion de France prévoyait 120 M€ de pertes pour son exercice 2019-2020 en raison principalement du manque à gagner causé par l’interruption de la L1 (billetterie, droits télé…).

Une équation difficile mais pas impossible

Malgré ces difficultés, le quotidien sportif affirme que deux pistes peuvent être envisagées par le PSG pour s’offrir Messi. La première serait de vendre au plus offrant Neymar ou Kylian Mbappé, ce dernier pouvant être monnayé autour de 300 M€. La seconde option serait de forcer de nouveau la porte du fair-play financier, mais sortir le carnet de chèques pour s’offrir le joueur le plus cher du monde, trois ans après son double coup de tonnerre à 402 M€, s’apparenterait pour le PSG à une nouvelle provocation et à la menace de « se mettre toute la planète foot à dos », souffle-t-on en interne. « Mais le PSG a déjà montré qu’il pouvait frapper très fort, quand il l’a décidé », concluent nos confrères en laissant la porte ouverte à une telle opportunité.