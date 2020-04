FC Barcelone, PSG – Mercato : Messi ramené à la raison pour Neymar

Neymar (PSG) au FC Barcelone, l’affaire se complique. Si les finances du club catalan ne devraient pas lui permettre de faire des folies au mercato, la donne s’est compliquée avec l’arrêt de la saison de Ligue 1. SPORT assurait mardi que cette annonce avait congelé le dossier Neymar, qui restera confiné chez lui au Brésil jusqu’à nouvel ordre et doit donc interrompre toute discussion avec qui que ce soit.

Lionel Messi aura beau échanger avec l’attaquant du PSG (28 ans) à distance, il n’y changera sans doute rien. David Villa, confiné en Espagne, a donné son avis sur le sujet Neymar, qu’il voit comme quasi impossible à boucler au mercato d’été.

« Ce serait une bonne chose pour le Barça. C’est un des meilleurs joueurs du monde, il s’adapterait partout, mais surtout au Barça où on a déjà vu qu’il est comme un poisson dans l’eau, a affirmé l’attaquant espagnol dans Mundo Deportivo. Il nous avait procuré beaucoup de bonheur. C’est possible qu’il revienne, mais ça ne sera pas facile que ça se produise. Les circonstances ne sont vraiment pas simples. »

