FC Barcelone, PSG – Mercato : Xavi aurait pu ramener Mbappé à Messi !

Lionel Messi a un nouvel entraîneur. Le FC Barcelone a annoncé tard lundi soir que Quique Setién allait remplacer Ernesto Valverde sur le banc et qu’il serait présenté dans l’après-midi. L’ancien coach du Betis Séville a signé un contrat jusqu’en 2022 et aura tout le loisir d’apporter sa science d’un jeu léché, dont la réputation n’est plus à faire au pays de la corrida. En attendant, Xavi se mord peut-être déjà les doigts d’avoir refusé le poste.

Esa buena relación de Xavi con el emir Tamim bin Hamad Al Thani facilitaria enormemente cualquier contacto por Kylian Mbappé, ya que en el PSG las órdenes importantes llegan desde Doha. El Barça ahora está un tanto distante del actual emir y eran amigos de su padre, su antecesor. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) January 12, 2020

Contacté tout au long du week-end écoulé, l’actuel coach d’Al Sadd a repoussé les dirigeants du Barça en évoquant son envie de terminer la saison au Qatar. Il ne dirait pas non à un futur sur le banc de son club de cœur mais l’expérience arrive trop tôt. Les supporters du FC Barcelone doivent s’en mordre les doigts. Messi aussi.

Xavi est un proche de l’émir du Qatar, patron du PSG

Selon Francesc Aguilar, journaliste de Mundo Deportivo, Xavi était en effet la personne idoine pour recruter Kylian Mbappé au mercato, du fait de ses liens étroits avec l’émir du Qatar. « La bonne relation de Xavi avec Tamim bin Hamad Al Thani aurait énormément facilité les contacts pour Kylian Mbappé puisque le PSG reçoit les ordres importants de Doha, a-t-il noté avant la nomination de Setién au Barça. Le Barça, aujourd’hui, est à distance de l’émir. »