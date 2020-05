FC Barcelone : un dernier espoir demeure pour rapatrier Neymar (PSG)

false

Sans cesse évoqué, le retour de Neymar (PSG) au FC Barcelone pourrait être rendu possible à une seule condition : que le Mercato du Barça lui rapporte gros.

Depuis des semaines, c’est la presse espagnole qui avait le monopole du dossier. Et voici que Le Parisien, le quotidien régional de la capitale, s’y met également, accordant un large dossier au feuilleton rocambolesque du Mercato : Neymar (PSG) de retour au FC Barcelone.

On le sait, et même la presse catalane est obligée de le reconnaître, les finances du Barça ne permettent plus au club de racheter le Brésilien. Trop coûteux (rachat, salaires) et notamment en raison de la pandémie du coronavirus qui a affecté l’économie de tant de clubs européens. Toutefois, un ultime espoir demeure : la valeur marchandes des joueurs du FC Barcelone susceptibles d’aller voir ailleurs dans les prochaines semaines.

L’espoir d’un Mercato qui rapporte gros

Ils sont en effet nombreux à pouvoir remplir les caisses en cas de transfert. Le premier d’entre-eux, Philippe Coutinho, prêté au Bayern Munich avec une option d’achat de 120 millions d’euros. Le départ du milieu de terrain ne rapportera pas une telle somme, c’est une évidence, mais le Barça espère au minimum 80 millions. Autres entrés d’argent imaginées : les ventes de Samuel Umtiti, d’Arturo Vidal, d’Ousmane Dembélé et d’Ivan Rakitic.

Demeure néanmoins une autre évidence : le FC Barcelone a donné sa priorité à l’attaquant argentin de l’Inter Milan, Lautaro Martinez. Et non à Neymar. Du moins pour l’instant.