FC Nantes, ASSE, LOSC, OM, OL, PSG : ce que coûtera le coronavirus à la L1

La suspension des championnats de L1 et L2 en raison de la propagation de la pandémie de coronavirus est LA grosse information de la journée. Poussée notamment par le syndicat des joueurs, cette mesure a été officialisée par la LFP ce vendredi matin.

Jusque-là, la Ligue souhaitait depuis le début de cette crise sanitaire que les matches se disputent et que les compétitions aillent à leur terme. Elle était guidée par la volonté de respecter au maximum l’équité entre les équipes et de livrer son produit à ses diffuseurs. Dans les faits, L’Équipe explique que c’était surtout pour s’exposer à ce que Canal+ et beIN SPORTS ne payent pas les dernières traites des droits télé de la saison 2019-2020.

La double peine inquiète déjà

Comme déjà évoqué ce matin, le le manque à gagner de la suspension des matches est estimé entre 20 et 25 millions d’euros pour l’ensemble de la L1 d’ici à la fin de saison. Quant aux droits télé, la perte pourrait être de 20 M€ environ par journée, toujours selon les chiffres avancés par la présidente. « Ce serait la double peine, s’inquiétait ce matin un dirigeant de club. Si on devait perdre, en plus des recettes billetterie, celles des droits télé pour certains d’entre nous, ça deviendrait très compliqué de faire face. » C’est pourtant la situation qui aura lieu jusqu’à nouvel ordre, pour la santé de tous.