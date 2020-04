FC Nantes, ASSE : Veretout jure de revenir bientôt à Nantes !

true

Confiné à Rome avec sa petite famille, Jordan Veretout (27 ans) a donné de ses nouvelles et fait une promesse émouvante au FC Nantes et aux supporters.

Jordan Veretout (27 ans) combat le coronavirus depuis plus de cinq semaines. Confiné chez lui à Rome avec sa petite famille, l’ancien milieu du FC Nantes a donné des nouvelles rassurantes quant à son quotidien dans l’un des pays les plus touchés par la pandémie.

« Salut la famille nantaise, Je viens prendre un peu de vos nouvelles et donner un peu des miennes. Nous sommes confinés depuis cinq semaines avec ma femme et mes deux filles. Tout le monde est en bonne santé, c’est le principal. On s’adapte », a-t-il rassuré sur le compte Twitter du FC Nantes.

« Je vous dis à bientôt à la Beaujoire »

Aussi, l’ancien milieu de l’ASSE a précisé à quel point le FC Nantes comptait toujours à ses yeux. « Je vous suis tous les week-ends, je suis votre premier supporter, a enchaîné Veretout sous le soleil romain. Je suis très fier d’avoir débuté dans ce club mythique. Je vous suis, je ne vous lâche pas et surtout prenez soin de vous et de vos familles. Je vous dis à bientôt. Quand je rentre sur Nantes, je me ferais un plaisir de revenir à la Beaujoire. Et surtout, restez chez vous ! » Les messages sont passés.