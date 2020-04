FC Nantes – Mercato : Lafont tombe déjà sur un os au Real Madrid

true

Suivi d’un œil par Zinédine Zidane au Real Madrid, Alban Lafont (FC Nantes, 21 ans) n’est qu’un plan C aux yeux de l’entraîneur merengue au mercato.



La rumeur est insistante. Par deux fois, la presse espagnole a évoqué un intérêt du Real Madrid pour Alban Lafont. Titulaire au FC Nantes, le gardien prêté par la Fiorentina réalise une saison en dents de scie mais garde la confiance de Christian Gourcuff. Le joueur de 21 ans serait également suivi de loin par Zinédine Zidane, mais il s’agit seulement d’un plan C.

Selon ABC, le Real Madrid compterait en effet placer Andriy Lunin (21 ans) – actuellement prêté à Oviedo – comme numéro 2 la saison prochaine. Par ricochet, Alphonse Areola devrait donc revenir au PSG et sûrement se trouver un autre point de chute, la place de titulaire étant la propriété de Keylor Navas dans l’esprit des dirigeants parisiens.

Le Real Madrid veut installer Lunin en n°2

Pour Lafont, la route du Real Madrid semble donc bien longue. D’autant que Lunin ne cache pas son intention de s’imposer à la Maison Blanche la saison prochaine. « Je ne sais pas quand je reviendrais. On verra mais bien sûr, je voudrais retourner à Madrid et concourir pour le poste de titulaire, a récemment fait savoir le jeune portier ukrainien au quotidien madrilène AS. Nous verrons un peu plus tard ce que le coach va faire et ce qui va se passer avec cette situation de quarantaine. »