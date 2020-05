FC Nantes – Mercato : Rongier pourrait déjà quitter l’OM… avec 8 coéquipiers !

true

Devant les difficultés financières de l’OM, le club phocéen ne regardera pas à la dépense au mercato. Une grande braderie s’annonce, quoi qu’en dise Jacques-Henri Eyraud.

Si Jacques-Henri Eyraud est difficile à suivre de l’extérieur, on n’ose même pas imaginer ce que doit en penser André Villas-Boas. Comment le président de l’OM peut-il expliquer que les soldes ne seront pas de rigueur cet été au mercato après avoir affirmé dans la phrase précédente qu’il attendait 60 millions d’euros en transferts ? La pierre de Rosette ne suffirait pas à déchiffrer une telle anomalie, sans doute plus complexe que des hiéroglyphes.

En attendant, et puisqu’un mercato doit être riche en sorties à l’OM cet été, les vannes seront ouvertes. Dans son édition du jour, L’Équipe lise en effet tous les prétendants au départ cet été. Et ils seraient nombreux… puisqu’au nombre de 9 ! Duje Caleta-Car, Morgan Sanson, Boubacar Kamara, Maxime Lopez, Bounar Sarr, Nemanja Radonjic, Kevin Strootman et Valentin Rongier sont concernés.

L’OM écoutera les offres pour Rongier

Le nom de l’ancien capitaine du FC Nantes peut surprendre puisqu’il n’est arrivé à l’OM que l’été dernier. « Tout dépendra des offres : lui aussi a été identifié comme une potentielle bonne vente et, s’il est convoité, la porte n’est pas fermée », analyse le quotidien sportif qui s’inquiète enfin pour l’avenir d’Alvaro Gonzalez. Prêté par Villarreal, le défenseur espagnol est lui aussi dans le doute. S’il écoute les propos confus de JHE, on peut aisément le comprendre.