FC Nantes, PSG – Mercato : un Canari envoie aussi Mbappé au Real Madrid !

Milieu de terrain du FC Nantes depuis l’été dernier, Cristian Benavente (25 ans) croit dur comme fer que Kylian Mbappé (PSG, 21 ans) signera tôt ou tard au Real Madrid.

Cristian Benavente (25 ans) a des choses à dire pendant ce confinement. Prêté cette saison par le Pyramids FC, le milieu péruvien ne devrait pas faire de vieux os au FC Nantes. Il aimerait rebondir en Espagne la saison prochaine.

« Nous analyserons la situation en fin de saison et on prendra alors une décision, analyse-t-il dans le quotidien madrilène AS. Ce qui est certain, c’est que mon expérience cette saison est positive pour moi, je considère que j’ai atteint aujourd’hui ma maturité footballistique. La vérité est que j’aimerais aussi revenir en Espagne tôt ou tard. Ma dernière expérience était au Castilla du Real Madrid, je suis ensuite parti en Angleterre, en Belgique, en Egypte et maintenant en France. L’Espagne, je me dis pourquoi pas. C’est le pays où je suis né, ma famille vit ici. C’est une bonne option. »

Benavente voit Mbappé au niveau de CR7 et Messi

Benavente ne croit pas si bien dire puisqu’il est actuellement confiné à Madrid, où réside sa famille. Interrogé sur l’avenir de Kylian Mbappé, l’ancien membre du Castilla (réserve du Real Madrid) voit d’ailleurs l’attaquant du PSG signer à la Casa Blanca tôt ou tard. Tout comme un certain Jérôme Rothen. « Je l’imagine au Real Madrid, il me donne la sensation d’avoir envie d’y aller, poursuit le joueur du FC Nantes. Il n’a pas prolongé au PSG alors qu’il pourrait le faire pour les dix prochaines années ! En France, on pense tous que Mbappé ira au Real Madrid. Moi, je pense qu’il cherche toujours de nouveaux défis… Il possède des qualités innées pour triompher. Quand il est en forme, et s’il maintient ce niveau de jeu, il sera l’héritier de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. »