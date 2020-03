FC Nantes, PSG, OM, OL, ASSE, LOSC, RC Lens : le Mercato gelé ou reporté ? 

true

La crise sanitaire due au coronavirus fait poser beaucoup de questions aux spécialistes du football. Par exemple, le mercato aura-t-il vraiment lieu cet été ?

Jamais le football n’a autant été dans l’incertitude : la pandémie de coronavirus a fait exploser tous les codes habituels. La saison à rallonge qui s’annonce, si tant est qu’elle puisse être menée à son terme, pose chaque jour un problème de plus. Alors qu’on continue de s’interroger sur les joueurs en fin de contrat en juin, ceux qui sont prêtés cette saison sont aussi un nœud de réflexion.

« Ça va poser un vrai problème. Par exemple un joueur de Lens est prêté à Ajaccio, qu’est-ce que vous faites ? Vous êtes Président de Lens, vous avez le joueur d’Ajaccio qui met tous les buts, et vous êtes à la lutte pour la montée, entre ces deux clubs, a déjà réagi le vice-président de l’UNFP David Terrier. Il y a de vrais problèmes qui vont se poser, il ne faut pas rentrer dans les cas particuliers, mais il faut y songer dès maintenant. Le bon côté c’est qu’on a le temps d’y réfléchir, et il faut anticiper. Pour l’instant, avec les dirigeants, on n’en est pas là, on n’est que sur le côté protection financière des clubs. »

Réfléchir à ce thème revient aussi à évoquer en filigrane le mercato d’été. Le marché des transferts, avec une saison à rallonge, peut-il vraiment avoir lieu ? « Le mercato estival est incertain, assure le journaliste Philippe Sanfourche sur les ondes de RTL. La FIFA est en réflexion et a mis depuis quelques jours un groupe de travail avec l’ensemble des clubs, des joueurs, des instances de toutes les fédérations afin de réfléchir à la meilleure solution. Dans un premier temps, le mercato pourrait être reporté. Et si les compétitions ne vont pas à leur terme, le marché des transferts pourrait aussi être gelé. »