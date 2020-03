FC Nantes, Stade de Reims – Mercato : l’OM débarque sur le CR7 de L2 !

true

C’est au moment où Dario Benedetto a retrouvé le chemin de la lumière qu’un nouvel attaquant est annoncé à l’OM. Lundi, le quotidien belge Le Soir a en effet assuré que les dirigeants marseillais seraient intéressés par un retour de Michy Batshuayi (26 ans). Chelsea chercherait à se séparer définitivement d’un joueur dont le contrat expire en juin 2021. La rumeur Batshuayi n’est pas une première à l’OM, depuis son passage réussi entre 2014 et 2016 (24 buts).

Tant que Benedetto est la, pas de Michy. Surtout que AVB aime les attaquants qui participent activement au jeu, ce qui nest pas vraiment le profil de Michy.

Pour le coup la question ne se pose pas. C’est plus vendeur de dire Michy à l’OM que Grbic qui est régulièrement supervisé https://t.co/DYeC8YFyMZ — Yo.Z (@YohZe) March 2, 2020

Même si elle ne saute pas aux yeux de Frank Lampard chez les Blues (16 matches, une seule titularisation), la qualité intrinsèque du joueur n’est plus à démontrer. Son profil ne collerait toutefois pas vraiment à ce que recherche André Villa-Boas. Surtout avec Benedetto en tête de gondole de son projet. « Tant que Benedetto est là, pas de Michy, assure YohZe. Surtout que AVB aime les attaquants qui participent activement au jeu, ce qui n’est pas vraiment le profil de Michy. Pour le coup la question ne se pose pas. »

L’OM a déjà supervisé Grbic

L’insider assure par ailleurs que l’OM suit attentivement un autre buteur au nom moins ronflant que Batshuayi : Adrian Grbic. « C’est plus vendeur de dire Michy à l’OM que Grbic qui est régulièrement supervisé », glisse-t-il sur Twitter. L’athlétique autrichien (1,88m), pisté cet hiver par le FC Nantes et le Stade de Reims, cartonne cette saison à Clermont. Disciple de son idole Cristiano Ronaldo, le joueur de 23 ans a claqué 16 buts et délivré 4 passes décisives en 23 matches de L2.