Juventus : Cristiano Ronaldo a réactivé le mode Real Madrid

Insatiable avec la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo (35 ans) vise encore quelques objectifs cette saison. Son apport à la Vieille Dame rappelle ses plus belles années au Real Madrid.

Cristiano Ronaldo est le héros de la Juventus Turin. Grâce au 31e but de l’attaquant portugais en Serie A cette saison, la Vieille Dame a célébré son neuvième Scudetto consécutif. Si CR7 affiche un visage radieux et conquérant, il vise encore le Soulier d’or, trophée qui le fuit depuis 2015. Pour l’heure, il est devancé par Ciro Immobile (Lazio Rome) et Robert Lewandowski (34, Bayern Munich).

Si l’objectif est atteint, l’ancien Madrilène deviendra le premier joueur de l’histoire à avoir été sacré meilleur buteur en Premier League, Liga et Serie A. Autres objectifs visés par CR7 : celui du titre de meilleur buteur de la Juve sur une saison de Serie A (Felice Borel, 32 buts en 1933-1934), et celui de meilleur buteur tous clubs confondus. Ce dernier appartient à Gonzalo Higuain, qui avait frappé 36 fois avec Naples, il y a quatre ans.

CR7 est dans ses standards du Real Madrid

Il faudrait un petit miracle pour que Cristiano Ronaldo coiffe tout ce beau monde au poteau. Mais les chiffres lui donnent raison. Le crack de 35 ans a pour le moment marqué 41% des buts de son équipe en championnat, une proportion égale à celle de la saison 2014-2015 avec le Real Madrid. Au firmament, le Portugais avait alors inscrit 48 des 118 buts des Merengue, sans Liga à la clé…