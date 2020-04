Juventus – Mercato : 3 pistes éloignent CR7 d’un retour au Real Madrid

true

Alors que l’avenir de Cristiano Ronaldo est incertain à la Juventus Turin, le club italien songerait à trois options pour le futur de l’attaquant portugais (35 ans).



À quoi ressemblera l’avenir de Cristiano Ronaldo ? Mardi, Il Messagero a lâché une bombe en assurant que l’attaquant de la Juventus Turin pourrait être sacrifié au mercato en raison de la crise économique qui découle du coronavirus. Cette rumeur a déjà trouvé un écho du côté de Madrid. L’émission El Chiringuito de los Jugones l’a évoquée dans ses grandes largeurs tard mardi soir.

Tomas Roncero, journaliste amoureux de Cristiano Ronaldo, rêve de son retour à la Casa Blanca. Et il ne serait pas le seul. « C’est sûrement une utopie mais on imagine déjà revoir Cristiano Ronaldo enfiler les buts au Bernabeu avant de lancer son célèbre Siiiiiiuuuuu, salive la plume du quotidien madrilène AS. Je suis sûr que Zidane mettrait tous ses feux verts à un hypothétique retour du meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid. Si je rêve, réveillez-moi. Mais c’est un si beau rêve. » Un songe qui pourrait être validé ou freiné par la Juve… qui étudierait trois options pour la suite de la carrière de CR7.

Selon le quotidien italien, la première serait donc une vente sèche, au prix de 70 M€ minimum. Ce scénario est très peu probable eu égard à la crise et à l’âge avancé du crack lusitanien. La deuxième solution consisterait à maintenir un statu quo avec un CR7 honorant son bail jusqu’à son terme (en 2022). Enfin, la troisième voie explorée mènerait à une prolongation avec une réduction de salaire afin de faire baisser la somme d’argent qu’il reste à payer à la Juve et la lisser sur trois ans au lieu de deux.