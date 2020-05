Juventus – Mercato : Rabiot prêt à quitter Ronaldo pour… Everton !

true

Son attitude ayant irrité la Juventus Turin, Adrien Rabiot serait d’accord pour partir en Angleterre, mais de préférence pour l’Everton de Carlo Ancelotti.

La soif de victoire de Cristiano Ronaldo met une pression énorme sur les dirigeants de la Juventus Turin. Ceux-ci savent que s’ils ne donnent pas au Portugais une équipe susceptible de remporter la Champions League, il demandera à aller voir ailleurs. Malgré la crise financière liée à la pandémie de Covid-19, ils entendaient lui offrir quelques recrues de poids.

Et pour cela, ils comptaient se servir d’Adrien Rabiot. Décevant sur le terrain, le Français a aussi montré, par son attitude pendant cette période difficile où il a mal pris de devoir baisser son salaire, qu’il n’était qu’un franc-tireur. La Juve souhaite s’en débarrasser au plus vite et l’a notamment proposé à Manchester United pour faire baisser le prix de Paul Pogba.

Seulement, L’Equipe du jour nous apprend que si Rabiot ne dirait pas non aux Red Devils, sa volonté première, s’il devait aller en Premier League, serait de signer à… Everton ! Parce que cela lui permettrait de retrouver un Carlo Ancelotti qui l’a lancé chez les pros en 2012. Seulement, les Toffees n’ont pas de joueur susceptible d’intéresser la Vieille Dame et ils ne peuvent recruter un joueur avec un salaire aussi imposant. Bref, une fois de plus, Adrien Rabiot devrait nager à contre-courant.