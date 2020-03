Ligue 1, Ligue 2 : 3 nouveaux scénarios envisagés pour la reprise

true

L’Équipe du jour revient sur les trois scénarios de reprise du championnat étudiés lundi par le bureau de la Ligue suite à la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus.

Le flou est total. Aujourd’hui, personne ne sait quand la crise sanitaire prendra fin en France. Le confinement, dont la prolongation ne fait plus aucun doute, risque ainsi fort de rallonger la saison du championnat encore plus longtemps que prévu. Lundi, ayant sans doute anticipé une annonce officielle sur ce rallongement, la LFP a étudié trois hypothèses de dates de retour à la compétition, qui lui ont été présentées et bonne et due forme.

Selon L’Équipe, la première envisage la reprise du championnat au plus tôt en mai pour finir au plus tard lors de la première quinzaine de juillet. La deuxième, si la situation sanitaire ne permet pas de recommencer assez tôt, prévoit que la saison 2019-2020 devra s’étirer sur les mois d’août ou septembre, ce qui ne manquerait pas d’impacter le calendrier des compétitions nationales et internationales de la saison suivante.

La dernière simule une reprise seulement en septembre, avec des conséquences pour le foot européen et mondial à moyen terme. « Après échanges, le bureau a privilégié autant que possible l’hypothèse d’un retour rapide à la compétition pour pouvoir terminer la saison 2019-2020 au plus vite (30 juin 2020, voire 15 juillet 2020) et minimiser ainsi l’impact économique de la pandémie de Covid-19, peut-on lire dans le quotidien sportif. Un groupe de travail doit être constitué, mais ses recommandations dépendront des directives de l’UEFA et devront être approuvées par la Fédération. »